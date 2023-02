Tensions sociales chez Ryanair : les négociations entre direction et syndicats se poursuivent dans la discrétion

Depuis des mois, les négociations d’une nouvelle convention collective de travail concernant les stewards et hôtesses basés aux aéroports de Zaventem (Brussels Airport) et de Charleroi (BSCA) étaient au point mort. Le personnel dénonçait l’attitude du transporteur irlandais, qui refuse toujours de garantir le salaire minimum légal en Belgique. Cette situation avait déjà conduit à l’organisation de grèves de la part du personnel de cabine mais aussi des pilotes au début de l’été dernier. De nouveaux arrêts de travail des stewards et hôtesses avaient eu lieu lors du week-end du Nouvel An et le suivant. Début janvier, les syndicats avaient donné à la direction de la compagnie jusqu’à la fin du mois passé pour présenter une proposition satisfaisante.