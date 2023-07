Tensions sociales chez Ryanair : la situation est calme à l'aéroport de Charleroi

La situation est calme samedi matin à l'aéroport de Charleroi au premier jour de grève observé par les pilotes belges de Ryanair, indique à Belga le CEO de l'aéroport Philippe Verdonck.

"Il n'y a que les passagers présents avec des vols planifiés, et tout cela dans une ambiance festive de vacances, avec le soulagement de ne point être victime des actions", complète-t-il. Cinquante vols Ryanair au départ et à l'arrivée à Charleroi sont annulés samedi. Quarante-six vols seront annulés dimanche. Le site internet de l'aéroport indique uniquement les vols planifiés. Seuls six départs étaient ainsi prévus entre 06h25 et 08h00. Les passagers sont invités à consulter régulièrement le site de Ryanair et celui de l'aéroport de Charleroi afin de savoir si leur vol est maintenu.

La compagnie est tenue de proposer un vol alternatif sans frais aux passagers concernés. Si ce dernier ne leur convient pas, ils sont alors en droit d'exiger le remboursement de leurs billets. Les pilotes de la compagnie irlandaise à bas-coût réclament la restauration de leur salaire après les coupes concédées au moment de la pandémie de Covid-19. Ils pointent également des problèmes concernant leur temps de repos. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les représentants des pilotes et la compagnie, sans succès. Le syndicat chrétien CNE/ACV Puls dénonce "l'irrespect total de l'entreprise à l'égard des pilotes".