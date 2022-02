Tensions Pays baltes - Chine : la Lituanie exhorte à "résister à la coercition" chinoise

La Chine va cibler d’autres pays par la "coercition économique" à moins que des nations "partageant les mêmes idées" ne s’y opposent, a alerté mercredi le ministre lituanien des Affaires étrangères lors d’un voyage à Canberra, capitale australienne.

Flanqué de son homologue australienne Marise Payne, le ministre a insisté – lors de l’inauguration de la première ambassade de son pays en Australie -, sur le fait que les pays partageant les mêmes idées doivent utiliser des "outils et des réglementations" pour "résister à la coercition et ne pas céder aux pressions politiques et économiques".

La Lituanie, un pays membre de l’UE de moins de trois millions d’habitants, a en effet permis à Taïwan d’ouvrir en novembre une représentation officielle dans sa capitale Vilnius, sous son propre nom.

Cette décision a suscité l’ire de la Chine qui rejette toute utilisation officielle du mot Taïwan et ne reconnaît pas le statut d’Etat à cette île qu’elle considère comme une de ses provinces.