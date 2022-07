Tensions entre la RDC et le Rwanda : un cessez-le-feu décidé à Luanda, selon le médiateur angolais

Une "feuille de route" censée atteindre cet objectif "stipule une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali" et prévoit "la cessation immédiate des hostilités", ainsi que "le retrait immédiat et sans condition du M23 de ses positions en RDC", avait précisé la présidence congolaise.

Le M23, pour "Mouvement du 23 mars", est une rébellion à dominante tutsie dont la résurgence en fin d’année dernière dans l’Est congolais a provoqué un regain de tensions entre la RDC et son voisin rwandais. Kinshasa accuse Kigali de soutenir ces rebelles, ce que le Rwanda dément.

La télévision rwandaise a confirmé "l’adoption d’une feuille de route pour la désescalade des hostilités". Selon ce média, il a été convenu que la question du M23 "serait traitée au niveau national dans le cadre du processus de Nairobi", un cadre de discussions avec les groupes armés actifs en RDC initié par Félix Tshisekedi et facilité par le Kenya.

La "feuille de route" évoquée sera "axée sur la relance de la commission mixte RDC-Rwanda qui ne s’était plus réunie depuis plusieurs années", indique encore la présidence congolaise. Selon elle, "cette commission va tenir sa première rencontre le 12 juillet prochain à Luanda".