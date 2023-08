La France et le Mali ont suspendu la délivrance de visas aux ressortissants de l'autre pays par leurs services consulaires respectifs à Bamako et à Paris, dans un contexte de vives tensions bilatérales et régionales, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques.

La France a la première suspendu en début de semaine la délivrance de visas après avoir placé tout le Mali, y compris Bamako, en zone rouge, "formellement déconseillée aux voyageurs", a-t-on appris de source diplomatique.