Taïwan : la Chine annonce des "actions militaires ciblées" en réponse à la visite de Nancy Pelosi

La Chine avait lancé un ultime avertissement ce mardi avant l'arrivée de Nancy Pelosi sur l'île et prévenu les États-Unis qu'ils "devront payer le prix" d’une visite à Taïwan de la cheffe des députés américains. Cette visite risque de provoquer un fort regain de tension dans la région et d’entraîner des mesures de représailles chinoises contre les intérêts américains et taïwanais. "Les États-Unis auront assurément la responsabilité (des conséquences) et devront payer le prix de leur atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine", a déclaré à la presse Hua Chunying, une porte-parole de la diplomatie chinoise.