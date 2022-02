Tensions en Ukraine : si elle cherche "moins d'Otan", la Russie aura "plus d'Otan", prévient Stoltenberg

Le chef de l'Otan Jens Stoltenberg a réaffirmé samedi l'engagement "indéfectible" des membres de l'alliance à se protéger mutuellement, prévenant la Russie qu'elle n'obtiendrait que "plus d'Otan" si elle cherche à avoir "moins d'Otan" à ses frontières .

"Moscou tente de faire reculer l'histoire et de recréer sa sphère d'influence", a accusé M. Stoltenberg lors d'un discours à la conférence sur la sécurité de Munich, mais "nous sommes tous des alliés de l'Otan, nous ne faisons qu'un et nous ferons toujours ce qui est nécessaire pour nous protéger et nous défendre mutuellement", a-t-il assuré.