Tensions en Méditerranée orientale : après l’accord avec Israël, le Liban veut délimiter sa frontière maritime avec Chypre

Le Liban et Chypre, qui ont déjà amorcé distinctement le processus de prospection des ressources offshore, ont signé un accord en 2007 délimitant leurs zones économiques exclusives (ZEE) respective. Mais il n’avait pas été ratifié par le parlement libanais en raison du contentieux maritime entre le Liban et Israël.

Les deux pays ennemis ont conclu jeudi l’accord de démarcation de leur frontière maritime, permettant à Beyrouth de commencer l’exploration et à Tel-Aviv de produire du gaz à partir de la zone auparavant contestée.

Chypre dispose d’une ZEE importante découpée en 12 blocs potentiellement riches en gaz et rêve de devenir un acteur énergétique majeur.

Pas sans la Syrie

"La coopération avec Chypre n’est pas comme la coopération avec les Israéliens, l’État ennemi", a souligné le vice-président du parlement libanais Elias Bou Saab, qui a joué un rôle majeur dans la conclusion de l’accord avec Israël.

Mais le Liban estime aujourd’hui ne pas pouvoir tracer sa ZEE avec Chypre sans un accord avec la Syrie, avec laquelle il n’a pas non plus tracé sa frontière maritime nord. La Syrie, qui a longtemps exercé une tutelle sur le Liban, a refusé à plusieurs reprises de délimiter ses frontières terrestres et maritimes avec le pays voisin.

La présidence libanaise a annoncé cette semaine qu’une délégation se rendrait à Damas pour discuter de la question, mais le voyage n’a pas eu lieu. L’ambassadeur de Syrie à Beyrouth, Ali Abdel Karim Ali, a parlé d’une "confusion" autour de la date.