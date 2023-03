Tensions en Géorgie: "Un énorme désir d'Europe et de stabilité, 15 ans après la guerre contre la Russie"

Ce projet de loi controversé émane d’un gouvernement pourtant réputé pro-occidental ?

L. Spetchinsky: "C’est un gouvernement qui a effectivement inscrit le rapprochement avec l’Europe dans son programme. Ce rapprochement est aussi confirmé par les engagements constitutionnels de la Géorgie, il y a donc une détermination qui est coulée en force de loi et clairement manifestée sur le plan politique, mais avec un problème substantiel : la dépendance de la Géorgie à l’égard de la Russie et les intérêts économiques et du monde des affaires sous-tendant cette vie politique. Le parti du Rêve géorgien est lui-même très lié à la Russie, par la personnalité de son fondateur [un oligarque milliardaire qui a fait fortune en Russie, Ndlr], qui n’est pas le premier ministre. Et donc oui, les liens sont très étroits entre le parti et la Russie, même si le programme du gouvernement, c’est bien le rapprochement avec l’Europe."

La propension de ce gouvernement à se tourner vers la Russie a donc surtout des motivations commerciales et économiques ?

"Oui. Il s’agit d’abord de mener une politique d’équidistance entre la Russie et l’Europe, en essayant de ne pas prendre position. Ce que leur reprochent d’ailleurs beaucoup les Ukrainiens, qui voudraient voir la Géorgie entièrement alliée à la cause de l’anti-impérialisme russe. La cause politique est évidente mais les enjeux économiques sont aussi considérables pour la Géorgie qui est devenue la porte d'entrée du commerce vers la Russie. Les routes de camion qui traversent la Géorgie en provenance de Turquie pour acheminer des biens, y compris des biens sous sanction, vers la Russie, sont un point de passage essentiel. L’économie géorgienne a fait un bon considérable après la guerre, tout d’abord parce que des dizaines de milliers de Russes sont venus s’y réfugier et ont fait grimper le prix des loyers, et puis il y a aussi le commerce légal et illégal, et le gouvernement géorgien attache une importance capitale à cet équilibre…"

Malgré le passé pas si lointain des interventions russes en Géorgie?

"Paradoxalement, d’après le témoignage que j’ai pu recueillir d’un collègue géorgien, le discours du gouvernement actuel sur cette question, c’est de dire : "c’est précisément à cause des politiques hasardeuses du prédécesseur pro-européen et pro-américain Mikhaïl Saakachvili, qui est maintenant en prison, à cause de son erreur de jugement, que nous avons perdu 20% de notre territoire en 2008". Le parti du Rêve géorgien se positionne vraiment comme l’anti-thèse de ces politiques du passé qui auraient coûté au pays une partie de son territoire.

Quel rapport de force y a-t-il entre le parti du Rêve géorgien au pouvoir, et les partis d’opposition et sympathisants dans la rue contre la loi controversée ?

"Le parti du Rêve géorgien a vraiment assis sa domination sur les équilibres politiques en Géorgie. Par le passé, il y avait une coalition plus hétéroclite mais là effectivement, ce parti est dominant et puissant dans le pays. Ce qui n’empêche pas les voix alternatives de continuer à s’exprimer. C’est une société très vibrante, dynamique et traversée de mouvements et d’idéologies fortes. Ce n’est pas une société sclérosée avec une vie politique muette, elle s’exprime de différentes manières. On le voit énormément dans la rue plus en Géorgie qu’ailleurs, avec des manifestations fréquentes et très déterminées. Le type de loi qui vient de passer en première lecture a d'ailleurs fait réagir directement cette société très engagée en politique."

Cette opposition a-t-elle la capacité de s’unir en vue de prochaines élections ?

"C’est une question difficile car le contexte de la guerre en Ukraine pose la question totalement différemment pour la Géorgie qui a déjà perdu 20% de son territoire en 2008 et qui donc sait déjà exactement ce qui l’attend, en cas de déstabilisation interne ou d’amplification de la polarité politique. Pour l’instant, l’enjeu pour une bonne partie de la société, c’est de protéger la stabilité pour éviter un basculement de la Géorgie dans la guerre, c’est quelque chose d’encore très présent dans la mémoire des Géorgiens, 2008 ce n’est pas loin du tout. Aujourd'hui, la société urbanisée, la jeunesse à Tbilissi a un énorme désir d’Europe, et à travers la Géorgie aussi, il y a un énorme désir de stabilité et de protection."

Quel rôle peut avoir la présidente du pays, pro-occidentale ?

"Elle a un pouvoir assez limité en termes de visibilité et d’autorité, mais elle représente un symbole fort, d’autant qu’elle vient de sortir de la réserve qu’elle s’impose parfois, en prenant position pratiquement comme une figure d’opposition, très engagée sur l’ambition géorgienne de se rapprocher de l’Europe, faisant écho au désir de la société. Mais il y a un contraste entre l’autorité politique dont dispose réellement la présidente, et le message qu’elle va pouvoir soutenir sur le rapprochement européen. Tous les observateurs confirment en tout cas ce désir profond de la société de continuer l’évolution vers l’Europe, malgré les conditions difficiles, malgré le fait que la Géorgie, contrairement à l’Ukraine ou la Moldavie, n’a pas été retenue comme candidat mais futur candidat à l’Union Européenne. Et donc il y a une énergie vraiment palpable en Géorgie pour avancer coûte que coûte et ne pas retomber dans les pièges du passé."

Le projet loi controversée est-il une tentative du parti au pouvoir de freiner le pays sur son chemin vers l’Europe ?

"Cette loi ressemble à s’y méprendre aux lois équivalentes, liberticides, adoptées en Russie depuis quelques années. C’est d'ailleurs pour cela qu’on l’appelle "la loi russe" en Géorgie. Attention, ce n’est pas parce qu’elle ressemble à des lois russes qu’elle a été poussée par la Russie. Y a-t-il un véritable besoin, dans la société géorgienne, de limiter l’influence de certaines ONG pour des questions de sécurité intérieure ? Ça c’est aux Géorgiens à en débattre. Ici, le seuil qui a été proposé est de qualifier comme "agent de l’étranger" des organisations qui recevraient 20% de leur financement de l’étranger, c’est quand même un seuil relativement plus important qu’en Russie (où il est de 10%, on y est très vite). Donc, c’est une loi qui est vraiment une demi-mesure, trop liberticide pour l’Europe, et en réalité plus souple que la version russe. Il faut s’interroger sur les raisons qui ont pu motiver le gouvernement géorgien à considérer qu’il était utile, en ce moment de tensions extrêmes, de s’attaquer à des problématiques de déstabilisation qui viendrait de l’étranger. Le débat public qui s’intensifie autour de cette question devrait nous en dire plus dans les prochains jours…"