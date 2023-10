"Sur la base de documents saisis, la police du Kosovo a confirmé que l’attaque terroriste (à Banjska) faisait partie d’un plan plus vaste visant à annexer le nord du Kosovo par le biais d’une attaque coordonnée sur 37 positions" au total, a déclaré. Le plan était, selon lui, de "mettre en place un corridor vers la Serbie" pour "permettre l’approvisionnement en armes et en troupes". Dans cette attaque survenue le 24 septembre, un commando paramilitaire composé de plusieurs dizaines d’hommes a tué un policier kosovar albanais et en a blessé un autre, sur une barricade près du village de Banjska, dans le nord du Kosovo.