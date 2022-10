Tensions chez les pompiers de Wallonie picarde : le commandant remet trois fois sa démission

La tension ne faiblit pas au sein de la zone de secours de Wallonie picarde. Les hommes du feu sont en colère contre certains de leurs officiers. En cause : des messages privés échangés il y a quatre ans, et qui refont surface aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Dans ces messages, les officiers utilisent des termes injurieux pour désigner des pompiers. Et ça, ça ne passe pas dans les casernes.

Malgré une lettre d’excuses, des assemblées générales du personnel, une note disciplinaire dans le dossier des trois officiers concernés, la colère ne faiblit pas. A un point tel que le commandant de la zone, Olivier Lowagie (qui, précisons-le ne fait pas partie des trois officiers concernés) a remis trois fois sa démission la semaine dernière. Démission refusée à trois reprises par le président de la zone. Paul-Olivier Delannois qui estime qu’il y a eu suffisamment de gestes d’apaisement et qu’il faut maintenant retrouver un climat plus serein : "si on ne trouve pas une piste de sortie, si les uns et les autres continuent à s’invectiver par Facebook, nous continuerons à avoir un climat délétère qui ne sera bénéfique pour personne".

Sous pression, le commandant Olivier Lowagie est en arrêt maladie pour quelques semaines. La crainte du président, c’est que le climat actuel n’entraîne d’autres défections au sein de la zone de secours de Wallonie picarde.

Le point de vue syndical

Côté syndical, on estime que les gestes d’apaisement envers le personnel ne suffisent pas. Pour le syndicat SLFP, il faut que ces trois officiers soient déplacés dans d’autres fonctions au sein de la zone. La CSC demande une procédure disciplinaire. Bref, des mesures plus "consistantes" que la note disciplinaire dans le dossier.

Pour les syndicats, cette affaire des messages injurieux, c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase : ils dénoncent déjà depuis longtemps des problèmes d’effectifs, et de management. Pas sûr donc que l’appel au calme du président de la zone ne change quoi que ce soit.