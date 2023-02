Tensions avec la Corée du Nord : les pays du G7 condamnent le "comportement irresponsable" de la Corée du Nord

Les pays du G7 ont condamné samedi le "comportement irresponsable" de la Corée du Nord après son tir d'un missile balistique intercontinental (ICBM).

"Le comportement irresponsable de la Corée du Nord exige une réponse unifiée de la communauté internationale, y compris de nouvelles mesures importantes prises par le Conseil de sécurité des Nations unies", estiment dans un communiqué commun les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 (Etats-Unis, Allemagne, Japon, France, Italie, Grande-Bretagne et Canada).

Le G7, présidé cette année par le Japon, demande "instamment à la Corée du Nord de se conformer pleinement à toutes les obligations découlant des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies", selon le communiqué. Washington a également exprimé sa désapprobation.

"Ce tir aggrave inutilement les tensions et risque de déstabiliser la sécurité de la région", a alerté la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Adrienne Watson. "Il constitue une violation flagrante de multiples résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU".

Réponse "sans précédent"

Le tir constaté samedi par la Corée du Sud et le Japon est le premier effectué par Pyongyang en sept semaines. La veille, la Corée du Nord avait promis de répondre avec une force "sans précédent" aux manœuvres américano-sud-coréennes prévues cette semaine à Washington.

Selon le gouvernement nippon, le "missile balistique de classe ICBM", tiré vers l'est, a volé pendant approximativement 66 minutes et parcouru une distance d'environ 900 km. Le temps de vol est similaire à celui de l'ICBM Hwasong-17, que Pyongyang avait testé en novembre dernier, selon le site spécialisé sud-coréen NK News.

Le porte-parole du gouvernement nippon Hirokazu Matsuno a répondu par l'affirmative quand un journaliste a demandé si le missile avait suivi une trajectoire "loftée" et a expliqué que l'éventualité qu'il s'agisse d'un missile à combustible solide serait analysée.

La Corée du Nord tente depuis longtemps de mettre au point un ICBM à combustible solide, plus facile à stocker et à transporter, et plus rapide à préparer pour un lancement, ce qui rend plus difficiles sa détection et sa destruction préventive.

Le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada, a indiqué de son côté que le missile semblait avoir une capacité de vol de 14.000 km - ce qui lui permettrait d'atteindre la partie continentale des Etats-Unis.