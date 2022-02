Tensions aux frontières du Bélarus - Le Conseil de l'Europe pointe Varsovie

La commissaire pointe aussi "l'attitude des autorités polonaises, qui n'apportent pas d'aide humanitaire aux demandeurs d'asile et aux migrants" et "restreignent l'accès à la zone frontalière pour les personnes et les organisations qui pourraient fournir une telle aide humanitaire et une assistance juridique".

"Cette attitude aggrave encore la situation déjà très difficile (...) à laquelle sont confrontés de nombreux demandeurs d'asile et migrants bloqués à la frontière (...), entraînant de graves problèmes de santé chez beaucoup d'entre eux et plusieurs décès", écrit le Conseil.

Mme Mijatovic dénonce aussi le "harcèlement" et "l'intimidation - imputables en partie à la stigmatisation des migrants et des réfugiés dans le discours officiel - visant les organisations humanitaires, les militants et les habitants de la région qui font preuve de solidarité avec ces personnes".