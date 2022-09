Tensions au sein de la police aéronautique : les partis francophones de la majorité dénoncent la réorganisation du travail

"Vous devez revoir votre copie et accepter la concertation sociale", a lancé mercredi le député PS Hervé Rigot à l'adresse de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), dans un propos soutenu par sa collègue d'Ecolo Julie Chanson.

Les députés francophones de la majorité fédérale se sont montré très critiques à l'encontre de la réforme de l'organisation du travail au sein de la police aéroportuaire, mercredi lors d'un débat en commission de l'Intérieur de la Chambre. Pour le MR, Philippe Pivin a aussi souligné les risques sécuritaires inhérents à ces modifications.

Mi-août, les syndicats policiers (SLFP, SNPS, CSC et CGSP) ont dénoncé une directive prise "sans concertation" à l'aéroport de Bierset et d'Ostende autour des missions de la police aéroportuaire. Un préavis de grève couvrant la période du 26 août au 4 septembre a été déposé et plusieurs actions syndicales ont eu lieu, dont une manifestation à l'aéroport liégeois.

La capacité opérationnelle de la police des deux aéroports a été réduite et certains services ont été rabotés, la nuit et le week-end notamment.

Interrogée mercredi à la Chambre, Annelies Verlinden a justifié cette adaptation et souligné la réduction de la charge de travail les nuits et les week-ends. À ses yeux, celle-ci a fait suite à une évaluation des besoins. "A Ostende, par exemple il n'y a pas de vols extra-Schengen la nuit", a-t-elle notamment illustré. A Liège, lorsqu'il n'y a pas de vols passagers, l'équipe de nuit peut aussi être réduite.