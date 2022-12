Tensions au Pérou : arrestation, liée à l’enquête contre Pedro Castillo, de trois haut gradés de la police

L’ancien commandant de l’Armée, le général José Vizcarra, et l’ancien chef de l’armée de l’Air Jorge Chaparro, ont affirmé en novembre 2021 que le gouvernement avait fait pression sur eux pour qu’ils promeuvent des officiers qui ne remplissaient pourtant pas les conditions requises. Pedro Castillo a été destitué puis arrêté le 7 décembre après avoir tenté de dissoudre le Parlement et annoncé vouloir gouverner par décrets, une action qualifiée de "coup d’État" par le Parlement et pour laquelle il est poursuivi pour "rébellion" et "conspiration". Instituteur d’origine rurale, il a gouverné moins d’un an et demi, une période marquée par une profonde crise politique.