Tensions au Kosovo : la levée de barrages serbes a ramené le calme à la frontière

Dans la journée, un tribunal de Pristina avait au préalable ordonné la remise en liberté et le placement en résidence surveillée d’un ex-policier serbe, Dejan Pantic, dont l’arrestation début décembre avait déclenché la colère de la minorité serbe et l’établissement de plusieurs barrages. Le Kosovo, ex-province serbe, a déclaré son indépendance en 2008, une décennie après une guerre meurtrière entre forces serbes et rebelles albanais. Mais la Serbie ne la reconnaît pas. Belgrade encourage la minorité serbe à refuser toute loyauté à Pristina au moment où les autorités kosovares veulent asseoir leur souveraineté sur l’ensemble du territoire.