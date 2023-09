Tensions au Kosovo : l’Otan envoie des troupes supplémentaires à la suite de violents affrontements

L’Otan a décidé d’envoyer des troupes supplémentaires dans le nord du Kosovo à la suite de violents affrontements opposant la police à des paramilitaires serbes, a indiqué l’organisation vendredi à Bruxelles. L’Alliance n’a pas précisé le nombre de soldats qui seront déployés, mais selon les informations de l’agence de presse allemande DPA, les renforts viendraient du Royaume-Uni.

Dimanche, une trentaine de paramilitaires serbes ont pénétré dans le nord du Kosovo. Au moins trois d’entre eux et un policier kosovar ont été tués lors de heurts. Pristina accuse Belgrade d’avoir entraîné, équipé, financé et envoyé le commando au Kosovo pour déstabiliser le pays. La Serbie rejette quant à elle ces accusations. Depuis la guerre, qui prit fin en 1999 avec des bombardements de l’Otan, les relations entre Pristina et Belgrade vont de crise en crise.

La Serbie refuse de reconnaître l’indépendance proclamée en 2008 par son ancienne province, dont la population d’1,8 million d’habitants, très majoritairement d’origine albanaise, comprend une communauté serbe d’environ 120.000 personnes, qui vit essentiellement dans le nord du Kosovo. Quelque 4500 soldats de 27 États membres et partenaires de l’Otan se trouvent actuellement dans le pays.