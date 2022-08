Tensions à Taïwan : l'ambassadeur de Chine à Washington convoqué à la Maison Blanche

Les Etats-Unis ne reconnaissent pas l'indépendance de Taïwan tout en soutenant le droit de l'île à rester démocratique. "Nous avons aussi fait savoir que les Etats-Unis étaient prêts, quoi que la Chine choisisse de faire", a-t-il dit.

"Nous ne chercherons ni ne voulons de crise", a-t-il conclu. "Mais nous ne serons pas dissuadés d'opérer en mer et dans le ciel du Pacifique Ouest dans le respect du droit international, comme nous l'avons fait depuis des décennies, défendant Taïwan et un Indo-Pacifique libre et ouvert", terme employé notamment par les Etats-Unis pour désigner la réalité changeante d'alliances dans la région Asie-Pacifique.