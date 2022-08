Tensions à Taïwan : exercice militaire conjoint de tir réel en Indonésie

Le chef de l’armée indonésienne, Andika Perkasa, a souligné que ces manœuvres annuelles, prévues jusqu’au 14 août, avaient été planifiées bien avant cette montée de la tension dans le détroit. Elles se déroulent sur l’île indonésienne de Sumatra et sur les îles Riau, une province indonésienne composée d’îlots dispersés près de Singapour et de la Malaisie.

Au moins 4000 soldats américains et indonésiens ont été rejoints pour cette édition de "Super Garuda Shield" par des forces d’Australie et de Singapour, ainsi que par le Japon, qui participe pour la première fois à l’exercice.

Vendredi, seules les forces australiennes et singapouriennes ont rejoint les troupes américaines et indonésiennes. Les forces militaires conjointes ont tiré des missiles antichars Javelin tandis que les hélicoptères Apache ont effectué des manœuvres, tirant des salves de mitrailleuses et de roquettes dans une zone d’entraînement vallonnée.