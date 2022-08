Tensions à Taïwan : des avions et navires de guerre chinois ont franchi la "ligne médiane" du détroit de Taïwan

Selon l'agence officielle Chine Nouvelle, l'Armée populaire de libération a "fait voler plus de cent avions de guerre, y compris des chasseurs et des bombardiers", de même que "plus de dix destroyers et frégates" jeudi.

"Nos exercices, cette fois, ont inclus des tirs à balles réelles, et c’était la première fois qu’ils survolaient Taïwan", a déclaré à la télévision publique chinoise CCTV Meng Xiangqinq, professeur à l’Université de Défense nationale, affiliée à l’armée.

Il a salué les capacités de l’armée chinoise, soulignant que ces missiles ont traversé un espace aérien où des missiles Patriot – un système de missiles sol-air très mobile et considéré comme un élément de défense crucial de Taïwan face à la Chine – sont largement déployés.

Ces manœuvres sont aussi les plus proches de l’île jamais menées, avec pour la première fois un encerclement de Taïwan par les forces armées chinoises, a-t-il ajouté.