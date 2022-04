Tension sur le Cap Corse avec Richard Bohringer de retour sur nos écrans

Richard Bohringer n’a pas toujours mené une vie très équilibrée. Ainsi, vers la fin des années 60, l’acteur a failli mourir d’une overdose d’héroïne. Un soir, un de ses " amis " le dépose dans la cour d’un hôpital où, heureusement, il est très vite pris en charge. Durant un long moment, les médecins font tout pour le réanimer mais sans grand succès… Alors qu’ils commencent à remplir l’acte de décès, un interne continue obstinément la réanimation et finit par sauver l’acteur qui devient son ami. Suite à cet incident, l’acteur a un déclic et décide alors d’arrêter la drogue. Mais le sort s’acharne contre Richard Bohringer : en 2009, il doit affronter une hépatite C, en 2014, c’est un cancer du système nerveux auquel il doit faire face, enfin en novembre 2021, il fait une méchante chute dans les escaliers.

Richard Bohringer est à la fois un écorché vif aux nombreux excès et un artiste aux multiples talents : sa carrière d’acteur a été couronnée par deux César : celui du meilleur second rôle pour " L’addition " en 1985 et celui du meilleur acteur en 1988 pour " Le grand chemin ". Il est aussi réalisateur, poète, écrivain et chanteur.

