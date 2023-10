En 2001, Kylie Minogue sort "Fever", sur l’album un titre deviendra un tube international, indémodable qui fera bascule la carrière de l’artiste. Avec "Can’t Get You Out Of My Head", Kylie embrase la planète. Après cela, la chanteuse continuera sa carrière et réalisera plusieurs autres tubes. Au-delà de la musique, son engagement plaît. Touchée par un cancer du sein qu’elle combattra durant plusieurs années, Kylie Minogue s’engage auprès des malades du cancer mais aussi auprès des enfants touchés par la précarité. Au niveau musical, la chanteuse se réinvente encore et toujours. Elle le prouve cette année encore avec "Tension". Le premier single de l’album, "Padam Padam", est un véritable buzz sur TikTok et deviendra le nouveau tube du mois des fiertés. Toute une nouvelle génération découvre une icône de la musique pop. Le disque de la chanteuse, sans thème particulier, a pour unique objectif de faire danser les foules.