Tension dans le Golfe : la Belgique va assurer pour la 2e fois le commandement de l'opération Agénor

Un officier belge, l'amiral de flottille Renaud Flamant, prendra dans les prochains jours le commandement de l'opération Agénor, le pilier maritime de l'opération 'European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz' (EMASoH, en français Mission européenne de surveillance maritime dans le détroit d'Ormuz), a-t-on appris dimanche de sources concordantes.

Le Conseil des ministres a marqué vendredi son accord à cet engagement, qui était prévu dans le plan d'opérations 2023 présenté par la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS).

La Belgique assurera le commandement de l'opération Agénor pendant une période d'environ cinq mois (de mi-janvier à début juin), pendant laquelle elle fournira le commandant et une partie de l'état-major, a précisé le gouvernement dans un communiqué. Cela représente l'engagement de sept officiers et sous-officiers d'état-major, dont le commandant de l'opération, le capitaine de vaisseau Renaud Flamant - qui sera pour l'occasion commissionné au grade d'amiral de flottille -, depuis un QG établi dans une base navale française à Abou Dhabi (Émirats arabes unis), a-t-on précisé de sources militaires.

L'opération Agénor se déroule depuis début 2020 à l'initiative de la France, mais dans le cadre d'une coalition européenne de neuf pays. Elle vise à contribuer à la liberté de navigation et à désamorcer les tensions dans le Golfe Persique et autour du détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième de la production mondiale de pétrole. "EMASoH s'inscrit dans la politique européenne de sécurité et de défense. Par cet engagement limité, la Belgique montre sa solidarité et sa loyauté envers ses partenaires européens", a souligné le gouvernement. "En outre, cet engagement permet à la Marine belge d'élargir son expérience opérationnelle dans un état-major international et de renforcer l'interopérabilité avec ses partenaires internationaux. Enfin, le commandement d'Agénor assurera une grande visibilité internationale à la Défense avec un engagement limité en personnel et en moyens", a-t-il ajouté. La Belgique a déjà assuré l'an dernier le commandement de cette opération, de mars à juillet, en la personne de l'amiral de flottille belge Tanguy Botman, accompagné par une petite équipe.