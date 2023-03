Tension autour d’un monastère de Kiev menacé d’expulsion pour ses liens avec Moscou

Activités subversives

Les services de renseignement ukrainiens (SBU) pensent que certains édifices religieux peuvent abriter "des activités subversives des services spéciaux russes en Ukraine". Le SBU a mené ces derniers mois une série de perquisitions dans des diocèses et monastères liés au patriarcat de Moscou, dont la Laure de Kiev.

Les enquêteurs y ont vérifié en novembre si le complexe, bâti en partie sur d’anciennes grottes, n’était pas utilisé pour "héberger des groupes de sabotage et de reconnaissance, des ressortissants étrangers, des dépôts d’armes". Le SBU n’avait pas communiqué le résultat de cette opération de "contre-espionnage".

"Ces mesures sont réalisées pour empêcher l’utilisation du monastère comme centre du monde russe", avait simplement expliqué le SBU. Cette notion de "monde russe" est largement utilisée par le Kremlin pour justifier son intervention en Ukraine, au nom de l’unité linguistique, culturelle et spirituelle de la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine. Les gouvernements ukrainiens successifs ont au contraire pris leurs distances avec cette vision pour se rapprocher de l’Union européenne.

Une expulsion "monstrueuse"

Le patriarche russe Kirill a jugé "monstrueuse" l’expulsion annoncée des moines de la Laure de Kiev, lieu qu’il qualifie de "berceau" de l’orthodoxie russe. "Ce monastère est à l’origine de la tradition spirituelle et monastique commune des peuples russe, ukrainien et bélarusse. C’est le berceau de notre civilisation et de notre culture nationale", avait-il affirmé, en appelant à s’opposer au départ forcé de la communauté.

Le Kremlin a jugé que la décision ukrainienne était "illégale et dénuée d’âme" et qu’elle relevait de la Ia "frénésie russophobe" du gouvernement de Kiev.