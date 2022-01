Tension artérielle : comment bien prendre sa tension à la maison ?

En quoi est-ce important de mesurer sa tension ? À quelle fréquence est-ce recommandé ? Comment prendre sa tension soi-même à la maison ? Tant de questions pratico-pratiques auxquelles vous répond le Dr Charlotte, médecin généraliste, dans "La Grande Forme".

Il est nécessaire, pour sa santé, de prendre régulièrement sa tension artérielle. Afin d'obtenir un résultat pertinent, le Dr Charlotte, médecin généraliste, vous livre ses conseils et des éléments d'information.

Vous pensez souffrir d’hypertension ? Votre médecin vous a conseillé de surveiller votre tension ? L’autosurveillance tensionnelle est une très bonne idée!

Quand ?

L’idéal c’est de le faire quatre fois par jour pendant quatre jours ; deux fois le matin et deux fois le soir. On recommande en général de le faire avant d’avoir mangé et avant d’avoir pris ses médicaments. Idéalement, il faut faire deux mesures d’affilée et noter la moyenne des deux. Le repas et la prise de médicaments peuvent influencer la tension, c’est pour ça qu’on préfère le faire avant. Il existe des fiches en ligne que vous pouvez remplir, qui sont très pratiques. Certains tensiomètres ont même la possibilité de transférer les données directement à votre médecin.

Tensiomètre bras ou poignet ?

En général, les cardiologues sont d'avis qu'il est préférable de prendre un tensiomètre qui le prend au bras parce qu'avec l’âge, les artères vont être plus épaisses et donc la tension au poignet va être un peu différente de celle du bras, elle va être plus haute de manière artificielle. Même chose si vous êtes fumeur ou que vous avez beaucoup de cholestérol. La mesure va être fortement différente donc on va dire qu'au-dessus de 65 ans, en général, on recommande d’acheter un tensiomètre plutôt au bras afin que la mesure soit plus précise.

Combien ça coûte ?

Un bon tensiomètre peut coûter une centaine d’euros. L’idéal est de l'acheter chez votre pharmacien comme ça, il peut bien vous conseiller quel tensiomètre choisir. Le site de Test-Achats peut également être de bons conseils.

Comment faire ?

Si vous prenez votre tension au bras : ne prenez pas votre tension juste après avoir fait un effort ou même avoir monté vos escaliers donc restez deux minutes dans votre fauteuil tranquillement afin de vous lancer. Posez votre bras de manière confortable, par exemple sur une table ou sur un accoudoir de manière à ce qu’il soit en position de repos et qu’il ne soit pas tendu, faites ça dans un endroit calme (le bruit étant une vibration sonore, il peut fausser la mesure), regardez bien le petit dessin qu’il y a sur le brassard (en général il y a une flèche qui vous indique la position où doit se trouver l’intérieur de votre bras.) Le bras doit être découvert, il ne peut pas y avoir de chemise ou de t-shirt qui serre votre bras, le brasseur doit être placé entre 1 et 2cm au-dessus du pli du coude, la paume de la main vers le haut. Déclenchez ensuite le processus de démarrage de la mesure. Pendant la prise de la mesure, ne parlez pas, ne bougez pas et ne touchez pas le tensiomètre.

Si vous prenez un tensiomètre au poignet, la mesure effectuée doit faire en sorte que le poignet se trouve au niveau du cœur.