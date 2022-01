Tennis : Yanina Wickmayer va faire son retour à la compétition, en février et à Porto

La joueuse de tennis belge Yanina Wickmayer a annoncé son retour à la compétition. Après une grossesse et 16 mois d’absence, 'Maman Yanina' va, en quelque sorte, commencer sa deuxième carrière. Premier tournoi, début février du côté de Porto.

En octobre 2020, Yanina Wickmayer avait annoncé attendre son premier enfant. Son dernier match de tennis officiel reste un match de double, le 1er octobre 2020, au tournoi de Roland-Garros. Depuis, Yanina a donné naissance à sa fille Luana Daniëlla le 15 avril 2021. 16 mois après l’annonce de sa pause, elle a choisi de revenir à la compétition. C’est ce qu’elle a annoncé ce jeudi 27 janvier 2022 lors d’une conférence de presse à Wilrijk.

"Pour la deuxième fois dans ma vie de joueuse de tennis, je commence de nulle part. C’est excitant car c’est une nouvelle aventure qui commence, un nouveau challenge, et j’aime ça. Revenir jouer en étant maman, je trouve que c’est une belle histoire", a confié Yanina Wickmayer à notre micro.

"Comme j’ai toujours laissé une porte ouverte par rapport à un retour, j’ai toujours bien entretenu mon corps. J’ai continué à faire des exercices et je suis restée active. Ça m’a clairement aidé après l’accouchement. Mais je dois aussi reconnaître que le chemin pour être à nouveau compétitive a été long. Il y a un fossé entre 'être en forme' et 'pouvoir jouer en compétition'. Physiquement, j’ai pris mon temps et bien respecté les étapes pour assurer mon retour. J’ai écouté mon corps. Je peux dire que physiquement, je suis à 100% prête. Au niveau tennistique, par rapport à mon jeu, on verra après les premières semaines comment je gère tout ça. Au début, on va devoir chercher un peu, c’est sûr".

"Je vais maintenant me battre sur le terrain pour des raisons supplémentaires, pour ma fille et pour ma famille. Ce sera différent. Au niveau de l’organisation, ça va changer aussi. Je souhaite que ma fille nous accompagne et voyage souvent avec nous. Je voulais revenir sur le circuit à condition de pouvoir partager mes émotions avec ma fille. Quand je vivais des moments plus compliqués pendant ma préparation, je me motivais avec cette image de pouvoir soulever un trophée avec ma fille dans mes bras, avec moi. Je vais donner le maximum et on verra où ce maximum m’amènera", raconte Yanina Wickmayer.

La joueuse anversoise de 32 ans a disparu des tablettes de la WTA, mais elle va bénéficier d’un classement protégé pour rentrer sur les tournois. Son premier rendez-vous sera un ITF de 25.000 $ du côté de Porto (du 7 au 13 février), au Portugal.

Depuis le début de sa carrière, Yanina Wickmayer a remporté cinq tournois. Sa meilleure année reste la saison 2009, quand elle a atteint la demi-finale à l’US Open. Son meilleur classement est une 12ème place, en avril 2010.