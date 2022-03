Tennis : Victoria Azarenka stoppe son match en cours et veut "faire une pause"

"J’espère faire une pause et être capable de revenir", a-t-elle ajouté, se disant "désolée pour ce qui s’est passé".

"J’attends toujours avec impatience de relever le défi de la compétition et la pression qui l’accompagne, mais aujourd’hui c’était trop. Je dois et je vais apprendre de cela. Je tiens à féliciter mon adversaire et à lui souhaiter bonne chance pour ce tournoi et le début de sa carrière professionnelle", a-t-elle conclu.

Linda Fruhvirtova, devenue la plus jeune joueuse à atteindre les 8e à Miami depuis Maria Sharapova et Tatiana Golovin en 2004, n’a pas masqué son incrédulité en voyant Azarenka, quitter le court.

"Je ne sais pas ce qui s’est passé à la fin. C’était un honneur de jouer contre elle. Vous ne voulez jamais terminer le match de cette façon mais cela arrive. On s’est serré la main et puis elle est partie", a-t-elle déclaré à l’AFP.

Jusque-là, la 279e mondiale, qui bénéficie d’une invitation, a survolé les débats face à son aînée, très frustrée, qui a souvent crié sa colère sur le court et jeté sa raquette au sol, avant de prendre son abrupte décision après avoir été menée 6-2, 3-0.

Pour Fruhvirtova, sensation du tournoi floridien, l’aventure continue donc. Au prochain tour, elle sera opposée à une des favorites de l’épreuve, l’Espagnole Paula Badosa (6e).