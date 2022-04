Tennis : Un junior français se prend pour Will Smith, et gifle son adversaire

Les récentes colères de Nick Kyrgios, Alexander Zverev, et Jenson Brooksby n’avaient pas vraiment fait réagir les instances mondiales du tennis. L’Australien avait violemment frappé la chaise de l’arbitre avec sa raquette. L’Allemand et l’Américain avaient balancé leur raquette au loin, frôlant (et même touchant) les ramasseurs de balles.

Si l’on ne punit pas un peu plus sévèrement ce genre de comportements, une dérive est possible. Et un junior français vient malheureusement d’aller encore plus loin. Michael Kouame, 15 ans, a giflé son adversaire ghanéen, Raphael Nii Ankrah, à la fin du match qu’il venait de perdre. Les deux adolescents étaient au filet, pour se serrer la main. Une défaite peut être frustrante, surtout après un jeu décisif au troisième set. Mais elle ne pourra jamais servir d’excuse à un tel acte.

Cela s’est passé au Ghana, et le public local a ensuite voulu s’en prendre à Michael Kouame, qui a dû s’enfuir du court.