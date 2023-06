Tennis : Stefanos Tsitsipas participera au prochain tournoi d’Anvers !

C’est une nouvelle que les organisateurs de l’European Open, le tournoi de tennis d’Anvers, étaient impatients d’annoncer : le Grec Stefanos Tsitsipas a donné son accord, et il prendra part à la huitième édition de l’épreuve, du 15 au 22 octobre 2023.

C’est la première fois que ce tournoi, de la catégorie ATP 250, accueillera un joueur du top 5. Il y avait déjà eu des top 10, il y avait déjà eu des joueurs prestigieux (Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner, par exemple, les vainqueurs ces deux dernières années, mais aussi Andy Murray, Stan Wawrinka, Dominic Thiem). Et là, on passe à l’étape supérieure, avec un top 5 actuel. Stefanos Tsitsipas a été en finale de Roland-Garros et à l’Australian Open, il a gagné le Masters. Et il est très populaire, auprès des amateurs de tennis. Dick Norman, le directeur du tournoi, est très fier, d’avoir attiré ce "gros poisson". "Il était en tête de nos priorités, tout en haut de notre liste depuis quelques années. Il y a d’autres joueurs du top 5 qui sont moins attractifs que lui. Il a beaucoup de personnalité, il est très aimé par le public. Il a un très beau style de jeu."