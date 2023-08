- Novak Djokovic est celui qui a occupé la première place le plus longtemps, 389 semaines. Et ce n’est sans doute pas fini. Il a terminé l’année à cette position à sept reprises, ce qui est un record. Il a été numéro un pour la première fois en 2011, et il l’a encore été en 2023.

- Roger Federer a été numéro un mondial pendant 237 semaines de suite, et c’est un record. Il a également été le numéro un le plus âgé, à 36 ans, 10 mois, et 10 jours. Il l’a été pour la première fois en 2004, et pour la dernière fois en 2018. Ces quatorze années d’écart constituent un autre record.

- Pete Sampras a terminé six fois des saisons à la première place mondiale. Une performance qu’aucun autre homme n’a réussie.

- Rafael Nadal est le seul joueur à avoir été numéro un mondial sur trois décennies, les années 2000, les années 2010, les années 2020.