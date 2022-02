Tennis : Roger Federer et Rafael Nadal seront à nouveau réunis à la Laver Cup à Londres en septembre

Londres brillera de nouveau sous les lumières des stars du tennis en septembre prochain ! Alors que la capitale britannique a dit au revoir à l’organisation du Masters masculin au profit de Turin, elle accueillera la Laver Cup à la fin du mois de septembre 2022 (du 23 au 25). Et le tournoi exhibition aura sans doute la plus belle affiche pour les fans de tennis : Rafael Nadal et Roger Federer seront à nouveau réunis ! "Fedal is back."

Les deux légendes du tennis ont confirmé leur participation à la cinquième édition du tournoi. Si c’est une bonne nouvelle pour les fans des deux joueurs et les spectateurs neutres, cela signifie aussi que le retour du Suisse se rapproche. Il a récemment déclaré qu’il en saurait plus en avril/mai. La confirmation de sa participation à la Laver Cup est donc une très bonne nouvelle pour le joueur, ses fans, et le monde du tennis en général.

Les deux joueurs feront partie de la Team Europe, "coachée" par Bjorn Borg. La compétition verra six joueurs européens affronter six joueurs "du reste du monde".