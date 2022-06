Tennis : quand Frances Tiafoe sort le service… le plus improbable de l’année

Lors du tournoi d’Eastbourne en Angleterre, ce lundi, Frances Tiafoe a offert aux spectateurs un grand moment (étrange) de tennis face à Alexander Bublik. Après s’être imposé au tie-break dans le premier set, puis avoir perdu le second de la même manière, le 28e joueur mondial a complètement perdu pied dans le 3e set.

Mené 0-2, l’Américain offre à son adversaire du jour l’occasion de prendre le troisième set, avec une double faute dont le second service restera dans les annales. Le joueur de 24 ans rate complètement son service, qui va mourir à l’exact opposé du terrain. Comme si ce coup lui était resté en tête, Tiafoe ne prendra plus un seul jeu et s’inclinera en trois sets (7-5, 6-7, 6-0).

Alexander Bublik affronte quant à lui ce mercredi aux environ de 15 heures l’Australien John Millman en 1/8e de finale du tournoi sur gazon.