Tennis : Peu de changements au sommet de l’ATP, recul des Belges avec David Goffin 71e

La semaine dernière consacrée à la Coupe Davis a provoqué peu de changements au sommet du classement mondial des joueurs de tennis publié lundi par l’ATP. Mais il n’en a pas été de même pour les Belges qui ont tous reculé.

Le N.1 national, David Goffin a quitté le top 70. Il n’est plus que 71e après une perte de trois places. Recul plus net pour celui qui a offert le troisième point de la victoire contre la Finlande en Coupe Davis. Zizou Bergs a reculé de 19 places se retrouve au 182e rang. Pour les N.3 et N.4, la chute est encore plus sévère. Kimmer Coppejans est 238e (-24) et Ruben Bemelmans 303e (-25).

Le Russe Daniil Medvedev a entamé sa deuxième semaine à la place de N.1. Il devance le Serbe Novak Djokovic et l’Allemand Alexander Zverev. Deux changements à peine sont intervenus au sein du top 20 : l’Italien Matteo Berrettini échange sa place avec le Russe Andrey Rublev et retrouve la 6e place. Mouvement identique entre Jannik Sinner et Hubert Hurkacz. L’Italien réintègre le top 10 au 10e rang et le Polonais est 11e.

Le Masters 1000 d’Indian Wells débute jeudi pour s’achever le 20 mars.