Tennis : Novak Djokovic de retour fin février ? Il est inscrit au tournoi de Dubaï

Le Serbe Novak Djokovic, N.1 mondial, s'est inscrit au tournoi ATP 500 de Dubai, annonce la presse émiratie vendredi, qui a pris connaissance d'une liste d'entrée à ce tournoi ATP 500 prévu la dernière semaine de février.

Novak Djokovic a quitté Melbourne pour Belgrade, où il est arrivé via Dubaï le 17 janvier après avoir été expulsé d'Australie, épilogue d'une longue saga autour de son statut vaccinal qui l'a privé de la possibilité de tenter de décrocher un 10e titre à l'Open d'Australie et une 21ème levée en Grand Chelem, ce qui aurait constitué le record absolu devant Rafael Nadal et Roger Federer.

La vaccination n'est pas obligatoire pour pouvoir entrer aux Emirats arabes unis, où 100% des résidents ont reçu au moins une dose de vaccin. Djokovic, qui a remporté cinq fois le tournoi de Dubaï, n'est pas vacciné contre le Covid.