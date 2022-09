Tennis : Nous rendra-t-on un jour notre vraie Coupe Davis, avec ses tribunes pleines et son ambiance exceptionnelle ?

On le dit depuis quelques années, la Fédération Internationale de Tennis a "tué" la Coupe Davis, en la vendant à Kosmos, l’entreprise présidée par Gerard Piqué, le footballeur de Barcelone. Tous les signaux d’alarme avaient été tirés, à l’époque, par les amoureux du tennis. Et par les passionnés de cette épreuve mythique et plus que centenaire.

En crachant, pour les rencontres au sommet, sur le bon vieux principe du "home and away" (les matches à domicile pour l’une des deux équipes), les nouveaux (ir)responsables ont prouvé leur totale méconnaissance de ce qu’est la passion pour le tennis. Et il n’est pas certain que leur passion pour l’argent soit assouvie, finalement, puisque le public ne les suit pas.

Quand un speaker du stade s’égosille dans un micro, pour encourager quelques centaines de personnes à faire du bruit, il est très loin, le pauvre, de réussir à créer une ambiance "acceptable". Rien à voir avec ce qui s’était passé il y a quelques années, exemple parmi des dizaines, lors d’un Belgique/Argentine, dans un Forest-National vacillant sous les cris des supporters.