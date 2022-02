Tennis : Medvedev, numéro un mondial, la fin d’une époque pour le "Big Four"?

Daniil Medvedev aurait-il pu accéder au trône si Novak Djokovic avait été vacciné et avait pu participer à l’Australian Open ? On ne le saura jamais, même s’il est fort probable que le Serbe aurait engrangé un minimum de points malgré tout.

S’il vient de perdre sa place sur le terrain, en s’inclinant au tournoi de Dubaï face à Jiri Vesely, Novak Djokovic est forcément en perte de rythme après la saga de l’Australian Open.

Après sa non-participation au Grand-Chelem australien, "Nole" commence à ressentir de plus en plus fort les conséquences de ses actes et de sa non-vaccination. Jusqu’où cela ira-t-il ? Est-ce que cela lui coûtera le record du nombre de titres en Grand-Chelem détenu à présent par Rafael Nadal ? L’avenir nous le dira.