Tennis : la première place mondiale pour Iga Swiatek, aubaine ou cadeau empoisonné ?

Personne ne souhaite à Iga Swiatek de couler sous la pression, ni de perdre rapidement son tout nouveau trône, loin de là. Que ce soit la WTA, les amateurs de tennis ou les joueuses elles-mêmes, tout le monde a plutôt intérêt à voir émerger de nouvelles figures fortes pour représenter le circuit féminin comme Iga pourrait l’être. Mais de nombreux éléments devront être gardés à l’oeil pour protéger la joueuse.

Titrée à Roland-Garros en 2020, la jeune polonaise était encore inconnue du grand public. Un premier Grand-Chelem décroché à 19 ans alors qu’elle était 54e mondiale, le début du conte était idyllique. Enchaîner les résultats s’est ensuite avéré plus compliqué, mais Iga a malgré tout confirmé petit à petit et est parvenue à rester dans le haut du classement WTA, réalisant un très bon début de saison 2022. Au point même d’atteindre la deuxième place mondiale pour la toute première fois le 21 mars dernier, après sa victoire à Indian Wells. Il fallait donc commencer à assumer ce nouveau statut et une carrière qui s’emballait quelque peu. Mais à peine une semaine plus tard, Swiatek apprenait la retraite de Barty et décrochait la première place mondiale grâce à sa victoire au deuxième tour du tournoi de Miami face à la Suissesse Viktorija Golubic combinée au retrait de Barty du classement. Une autre dimension encore que la place de dauphine. Une autre pression aussi, tennistique, médiatique… Des filles comme Sofia Kenin, ou Jelena Ostapenko par exemple ne sont pas parvenues à confirmer "autant" après avoir remporté chacune une levée du Grand-Chelem. Emma Raducanu, encore très jeune, ne confirme pas encore tout à fait non plus.

Très exposée depuis son plus jeune âge avec sa victoire dans le Grand-Chelem parisien, ses moins bons résultats lui avaient laissé un peu de "répis". Les spots sont à nouveau rivés sur elle. Plus que jamais même. À seulement 20 ans. Son ascension en haut de classement est fulgurante, et elle survient à une période un peu particulière pour le circuit féminin. Naomi Osaka est l’un des grands visages de ce circuit, mais elle connaît des moments très compliqués mentalement, rongée par la pression. Ashleigh Barty était l’autre visage fort, la numéro un mondiale, déjà lassée, elle, n’a plus l’énergie, l’envie. Des situations différentes mais des constats lourds de sens : le monde du tennis, même avec ses paillettes, ses price-money sympathiques (pour les tout meilleurs), n’est pas un monde idyllique. Les difficultés y sont réelles, ses acteurs sont avant tout des êtres humains. Et la pression semble devenir de plus en plus insoutenable. Chez les femmes comme chez les hommes.

Il faudra donc que la joueuse soit extrêmement bien entourée dans les semaines et mois à venir, pour être à même d’affronter et d’assumer son nouveau statut.