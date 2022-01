Mais comment expliquer ces différents échecs ? Pourquoi Elise Mertens s’arrête-t-elle si souvent en 1/8 de finale d’un Grand Chelem ? Un manque de talent, de personnalité ? Selon notre consultant Philippe Dehaes, entraîneur de renom sur le circuit WTA, le fait de participer aux Grands Chelems en simple et en double pourrait expliquer ces défaites : "Le problème est multifactoriel. Il pourrait y avoir la gestion du double, qui puise beaucoup d’énergie, du temps et de la pression. Jouer en simple et en double, ce n’est pas facile. Et puis c’est peut-être un problème lié aux attentes. Mertens est proche des meilleures, elle se maintient à son niveau depuis un moment. Et le fait d’être constamment proche des meilleures sans parvenir à gagner, ça peut provoquer de la tension".

"Quand on voit ses statistiques (NdlR : 7 échecs en 1/8 de finale d’un Grand Chelem), c’est aussi un mur psychologique. Elle doit peut-être revoir ses ambitions à la hausse. Elle doit se dire qu’elle est capable d’aller au bout. Aujourd’hui, tout est possible dans le tennis féminin. La fille la plus en forme sur les deux semaines peut gagner. Elle doit prendre conscience de ses capacités", explique notre consultant tennis, qui exclut tout manque de motivation, "Elise a une très bonne attitude à l’entraînement, elle travaille dur. Elle est animée d’une grande motivation et d’une bonne énergie. Elle ne se satisfait pas de ce classement".

Eliminée aux portes des quarts de finale, Mertens ne devrait pas pour autant quitter Melbourne aussitôt puisqu’elle est qualifiée pour les 1/4 du double avec sa nouvelle partenaire Russe Veronika Kudermetova. Si la 26e au classement WTA a tendance à craquer lorsqu’elle se retrouve seule face à son destin, c’est moins le cas quand elle est accompagnée. En mai 2021, Mertens devient numéro 1 mondiale en double après ses succès à Melbourne et à Wimbledon, 17 ans après Kim Clijsters.