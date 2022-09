Tennis : l’été magique de Caroline Garcia

Et ses récents résultats vont lui permettre de faire un bond lors de la parution du prochain classement WTA où elle passera de la 75e position à une place dans le top 10 si Karolina Pliskova ne remporte pas le tournoi. "Elle a été la numéro 1 cet été" a souligné sur ESPN Pam Shriver, ancienne finaliste de l’US Open en 1978. Il faut dire que depuis son retour de blessure à Roland Garros, Caroline Garcia est dans la forme de sa vie. Elle a remporté trois tournois cet été (Bad Homburg, Varsovie et Cincinnati), ses premiers titres WTA depuis 2019. Un retour aux premiers plans amorcé en décembre 2021. Elle change de méthode de travail et d’entraîneur, remplaçant son père par Betrand Perret. Le coach alsacien a su lui redonner confiance et clarifier dans sa tête le type de jeu qu’elle doit appliquer. "La plus grosse différence, c’est que maintenant, je suis plus dans le court pour recevoir le service adverse et retourner aussi tôt que possible. Beaucoup de filles frappent fort, prennent la balle tôt. J’essaye juste de tout faire un peu plus vite et un peu plus tôt. La route est très claire maintenant, je sais où je dois aller, en particulier quand je suis sous pression" analyse la joueuse originaire de Lyon.

Validée par Murray et promise à un bel avenir mais freinée par les blessures