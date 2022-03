Tennis : Kyrgios continue d'impressionner à Miami, Swiatek aussi

Celui qui a traversé une période très sombre, avec des pensées suicidaires, en 2019 et sort de deux ans difficiles sur le plan tennistique, retrouve enfin le sourire. Il tentera de le conserver au prochain tour, contre un autre Italien, Jannik Sinner (11e), qui a sauvé cinq balles de matches contre l'Espagnol Pablo Carreño (19e).

En fin de soirée, Alexander Zverev (4e) n'a pas non plus traîné pour se débarrasser 6-2, 6-2 de l'Américain Mackenzie McDonald (54e).

"Je suis heureux de trouver un peu mon rythme et d'obtenir des victoires plus faciles, aussi. Le tournoi va devenir plus difficile à partir de maintenant, mais je suis prêt", s'est félicité l'Allemand.

Chez les femmes, Iga Swiatek, récente lauréate à Indian Wells et assurée de succéder à Ashleigh Barty sur le trône mondial, est euphorique. La Polonaise a passé à peine un peu plus d'une heure sur le court pour se débarrasser 6-0, 6-3 de Madison Brengle (59e) et affrontera une autre Américaine au prochain tour, Coco Gauff (17e).