Tennis - John Millman a-t-il déjà signé l’abandon le plus ridicule (ou malchanceux) de l’année ?

Ancien 33e joueur mondial et quart de finaliste de l’US Open en 2018, John Millman est un joueur respecté du circuit ATP. Seulement voilà, à 32 ans et même après de longues années professionnelles, on n’est visiblement jamais à l’abri d’une mésaventure sur un court.

La preuve à Mexico où Millman a été contraint à l’abandon alors qu’il affrontait l’Américain Marcos Giron. Mené d’un set, l’Australien a voulu contrôler la balle avec sa raquette dans son dos alors que le jeu était interrompu.

Malheureusement pour lui, Millman a mal jaugé la trajectoire de son coup si bien que la balle a violemment fini…dans son visage. L’histoire aurait pu en rester là mais la blessure était visiblement plus grave que prévue et a forcé l’Australien à l’abandon quelques minutes plus tard.

Un cocktail de maladresse et de malchance que Millman a décidé de prendre à la rigolade puisqu’il a publié une photo de lui sur Instagram où l’on voit son visage orné d’un imposant pansement. “Toujours regarder la balle” a-t-il ajouté en légende. En plein dans le mille, man !