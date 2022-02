Tennis : Jenson Brooksby, 2 finales en 6 tournois ATP disputés pour "le joueur qui refuse de perdre"

La nouvelle génération du tennis mondial a pointé le bout de son nez depuis quelques années déjà. Certains joueurs sont bien installés tout en haut du classement mondial et d’autres, plus jeunes encore, commencent à percer. Comme Jannick Sinner (20 ans), Félix Auger-Aliassime (21 ans) ou encore Carlos Alcaraz (18 ans). Dans cette même génération des "2000", un joueur plus discret commence à faire son trou petit à petit. Il s’appelle Jenson Brooksby, il a 21 ans et est né aux Etats-Unis.

45e mondial, il est arrivé sur le circuit pro "sur le tard" (en 2020) quand on le compare aux autres jeunes précités. Il avait déjà fait de brefs passages en Grand-Chelem avant cette officialisation de son statut pro. Mais depuis qu’il y est, il a disputé six tournois ATP et atteint deux fois la finale. Un super ratio qui pousse ses adversaires à le prendre de plus en plus au sérieux. D’autant que le joueur a toujours eu une furieuse envie de gagner, un refus total de la défaite.