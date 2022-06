Tennis : Jelena Ostapenko bat Rebecca Marino puis la met "KO" à l’interview

Jelena Ostapenko dispute actuellement le tournoi sur gazon de Birmingham au Royaume-Uni. La seizième joueuse mondiale a battu ce mardi Rebecca Marino (WTA 107) en trois sets 6-2, 5-7, 6-3 en un peu plus de deux heures de jeu.

Après cette victoire compliquée face à une joueuse nettement moins bien classée, Jelena a tenu un discours sans filtre et assez rude pour son adversaire sur le terrain en fin de match : "Ma plus grande adversaire c’était moi. J’ai très bien joué jusqu’à 6-2, 5-1. Elle, elle n’a rien fait, rien changé. Mais après j’ai commencé à me battre contre moi-même, à rater pas mal de choses. Mais je suis contente d’avoir gagné parce que mon niveau était nettement meilleur que le sien et je l’ai prouvé."

Si Marino a eu la chance de ne pas entendre le discours en direct si elle était déjà sortie du court, elle ne l’aura sans doute pas manqué sur les réseaux sociaux. Les internautes ont été nombreux à se questionner sur les propos d’Ostapenko.

Pas super sympa comme discours… Trop plein d’honnêteté, oubli des règles élémentaires de respect envers son adversaire ? Difficile à dire mais le public présent est resté circonspect et semblait un peu perdu quant à la réaction à adopter. En espérant que la jeune femme ne tienne plus de nouveau de genre de discours ou il deviendra compliqué de plaider la maladresse.