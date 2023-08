Kim Clijsters, pendant cet été 2003, "réussit" malgré elle une grande première. Jamais avant elle, une joueuse n’avait pris la tête du classement mondial sans avoir gagné de tournoi du Grand Chelem. Elle a pris assez de points pour dépasser tout le monde, mais elle n’a jamais été la meilleure dans un tournoi majeur.

Elle a déjà joué deux finales à Roland-Garros, contre Jennifer Capriati et bien sûr contre Justine Henin. Elle perdra encore la finale des deux prochains tournois, face à Justine (à New York en 2003 et à Melbourne en 2004). Ce n’est qu’un an plus tard, à l’US Open 2005, qu’elle y arrivera enfin. Entretemps, elle a perdu, et repris, la place de numéro un mondiale. Et la première à l’avoir délogée avait été Justine Henin.