Tennis et cyclisme, à l’approche de l’été, le Grand Cactus se met au sport !

Au programme du dernier Grand Cactus de la saison, la victoire de Rafael Nadal à Roland Garros, l’étape du Tour de France à Binche !

Après sa 14e victoire à Roland-Garros, faisant de lui le champion le plus titré dans le monde du tennis, plusieurs voix se sont élevées contre le tennisman Rafael Nadal. Certains l’accusent de dopage suite aux injections qu’il a reçues pour anesthésier son pied et continuer ainsi à jouer à son meilleur niveau. Comment le champion compte-t-il se défendre ? Il sera en plateau pour s’expliquer, et sera accompagné de son guérisseur personnel, qui lui préparera ses breuvages et autres potions en direct.

Avis aux amateurs de cyclisme, plus que quelques petits jours à attendre avant le départ du Tour de France 2022, qui passera notamment par Binche ! Comment s’organise un évènement de cette envergure ? Réponse avec l’organisateur de cette étape binchoise et son épouse ! James Deano, quant à lui, tendra son micro à la regrettée Yvette Horner, figure emblématique du Tour de France, disparue il y a quelques jours…

Et puis, vous le savez, c’est le cœur gros que toute l’équipe s’apprête à dire au revoir à Thierry Luthers qui tirera sa révérence après 7 ans de bons et loyaux services. Cette dernière émission de la saison lui réservera quelques surprises…

Sans oublier les " ©actus en vrac ", la parodie de " Jardins et Loisirs " de Martin Charlier, le " Micro-terroir " de Freddy Tougaux, et le magazine "Enquêtes Intimes".

Adrien Devyver, jeune papa, sera de retour pour ce dernier Grand Cactus de la saison. A voir ce jeudi 23 juin à 20h35 sur Tipik et sur Auvio !