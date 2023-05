Tennis : en forme avant Roland-Garros, Carlos Alcaraz punit Alexander Zverev à Madrid

L'Espagnol Carlos Alcaraz, N.2 mondial et tenant du trophée, n'a laissé que trois jeux à Alexander Zverev, ex-N.2 mondial aujourd'hui 16e, balayé 6-1, 6-2 en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid mardi.

Entre Alcaraz et Zverev, même affiche qu'en finale de l'édition 2022 et, à peu de choses près, même scénario puisqu'il y a un an le jeune phénomène d'El Palmar (dans l'est de l'Espagne) s'était imposé 6-3, 6-1 en 62 minutes, cette fois, il aura eu besoin d'une vingtaine de minutes de plus.

Pour une place dans le dernier carré, il affrontera le Russe Karen Khachanov (12e), tombeur du N.6 mondial Andrey Rublev 7-6, (10/8) 6-4 plus tôt dans la journée.

Fraîchement titré à Barcelone, Alcaraz avait été malmené pour son entrée en lice dans la capitale espagnole vendredi (contre Ruusuvuori) avant de trouver son rythme de croisière.

Contre Zverev, le lauréat de l'US Open 2022 n'a eu à faire face à aucune balle de break. A la manœuvre avec son coup droit et auteur comme il y a habitué de quelques amorties savamment distillées, il s'est montré solide et inspiré. Mais le grand Allemand, pas en réussite au service et dont de nombreuses frappes se sont envolées hors des limites du court, ne lui a pas opposé une grande résistance.

En l'absence de Rafael Nadal et Novak Djokovic, "Carlitos", qui fêtera ses vingt ans vendredi, fait figure de grand favori dans la capitale espagnole.