Tennis en chaise : Stéphane Houdet suspendu 15 mois après avoir manqué trois contrôles

La fédération internationale de tennis (ITF) a annoncé vendredi la suspension de quinze mois, à commencer du 27 décembre 2021, du Français Stéphane Houdet, quadruple lauréat d'une levée du Grand Chelem en tennis fauteuil. Houdet, 51 ans, a manqué trois contrôles antidopage en l'espace de douze mois en 2021. Il sera suspendu jusqu'au 26 mars 2023.

Le Français ayant contesté la validité des premier et troisième tests manqués, il a continué à jouer après avoir interjeté appel. Ses résultats, gains en tournoi et points au classement acquis entre le 27 décembre 2021 et le 30 juin 2022 sont annulés, a précisé l'ITF. Récemment, Houdet a battu Joachim Gérard en finale du tournoi du Queen's et au 1er tour à Roland-Garros.

Houdet a remporté Roland-Garros (2012, 2013) et l'US Open (2013, 2017) à deux reprises. Il est aussi triple champion olympique (2008, 2016, 2020).