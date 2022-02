Tennis – Coupe Davis : David Goffin de retour avec la Belgique dans une pré-sélection pour affronter la Finlande

Comme le souligne Johan Van Herck, le capitaine de la Belgique, il s’agit bien d’une pré-sélection car la fédération internationale demande de fournir 5 noms. "Il reste 4 semaines avant le premier match et nous pouvons effectuer 3 changements jusqu’au jeudi 3 mars", a précisé le capitaine dans le communiqué de la fédération belge de tennis vendredi. Johan Van Herck, qui compte donner sa version définitive le 25 février, a repris dans un premier temps les 5 joueurs les mieux classés au classement de simple et de double ATP à savoir David Goffin (ATP 52), Zizou Bergs (ATP 186), Kimmer Coppejans (ATP 206), et la traditionnelle paire de double Sander Gillé (ATP 28 en double), et Joran Vliegen (ATP 34 en double). "Nous avons encore d’autres joueurs de Coupe Davis expérimentés qui ont chacun des qualités pour jouer. Attendons donc de voir ce que les prochaines semaines nous réservent pour faire un choix définitif pour le 25 février. Pour l’instant, il y a encore 7 candidats en course et nous sommes en contact avec chacun d’entre eux pour préparer les Qualifiers de manière optimale", a ajouté le capitaine de l’équipe belge citant aussi les noms de Ruben Bemelmans (ATP 223) et Michaël Geerts (ATP 331).