Tennis, classement WTA : Elise Mertens reste 23e, Van Uytvanck, Minnen et Bonaventure cèdent du terrain

Elise Mertens a conservé sa 23e place au classement mondial des joueuses de tennis lundi. La numéro 1 belge était au repos la semaine dernière. Alison Van Uytvanck a cédé trois places et se retrouve 58e après son élimination en quarts à Lyon. Si Maryna Zanevska a préservé sa 68e place, Greet Minnen (WTA 80, -2) et Ysaline Bonaventure (WTA 207, -17) s'éloignent du haut du classement.

Aucun changement notable au sommet de la hiérarchie de la WTA. L’Australienne Ashleigh Barty devance dans l’ordre la Tchèque Barbora Krejcikova, la Bélarusse Aryna Sabalenka, la Polonaise Iga Swiatek et l’Estonienne Anett Kontaveit. La Grecque Maria Sakkari reprend la 6e place (+1) à l’Espagnole Paula Badosa désormais 7e (-1).

La Chinoise Shuai Zhang a tiré bénéfice de son succès à Lyon. Elle bondit de 23 places et occupe le 41e rang. L’Ukrainienne Dayana Yastremska, battue en finale par Zhang, gagne 37 places et n’est plus loin du Top 100 (103e).

Sa deuxième victoire consécutive à Monterrey n’a pas permis à la Canadienne Leylah Fernandez, 19 ans, de progresser. Elle reste 21e. En revanche la finaliste malheureuse au Mexique, la Colombienne Camila Osorio se retrouve 35e (+9).