Tenneville va planter une forêt comestible disponible pour tous ses habitants

A Tenneville, au sein de la Commission Locale de Développement Rural, il y a un groupe de bénévoles, le groupe " nature ", actif depuis une dizaine d’années dans des actions de sensibilisation et aujourd’hui place à un projet très concret, celui d’une "forêt comestible".

De quoi s’agit-il ? " On va créer un verger-potager mais organisé comme une forêt ", explique Florence Lesuisse de la Fondation Rurale de Wallonie. "Elle sera plantée de manière assez dense et organisée entre grands arbres, arbustes, des petits buissons ou des plantes couvre sol ! " On y trouvera par exemple noisetiers ou myrtilliers mais également un figuier car il y aura une zone test, compte tenu du réchauffement climatique. Lorsqu’elle aura grandi, la forêt comestible sera ouverte à tous les citoyens qui pourront venir cueillir les fruits à leur guise mais des moments d’échange sont aussi prévus sur la taille et l’entretien des arbres ou comment conserver et cuisiner la récolte. Mais il faut d’abord planter les 15o arbres. Ce sera ce samedi 19 novembre entre 9 h et 16h. Si plusieurs personnes se sont déjà portées volontaires mais un appel est lancé aux citoyens qu’ils viennent une heure ou deux participer à la concrétisation du projet. La forêt comestible se situera au cœur de la localité, non loin de l’église de la Maison Communale et de l’école. Lundi matin, une animation est prévue pour les enfants de maternelle et primaire qui verront l’évolution des arbres fruitiers en toute saison. Pour tout renseignement, contactez Ludovic Collard au 0497/906710.